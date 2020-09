¡Ya se vio con 30 puntos! Pedro Aquino quiere irse a la fecha FIFA con un triunfo

León.- Gracias a un total de 561 pases acertados en el Guard1anes 2020, Pedro Aquino es el quinto mejor jugador en este conteo que acapara íntegro el Club León, líder del torneo pero que no por eso está para concederle tres puntos a Mazatlán este viernes.

“No estamos para regalar nada”, dijo contundente el mediocampista peruano, de los jugadores más destacados en el esquema de Ignacio Ambriz y a quien las lesiones, en esta ocasión, han respetado lo suficiente como para dejarlo brillar.

“Pienso que siempre he estado en este nivel, por algo estoy en León y por algo estoy convocado a la selección, las lesiones me hicieron que retrocediera pero eso ya está en el pasado, creo que soy el Aquino del presente, vengo haciendo las cosas bien y lo más importante es que tengo continuidad”.

Titular en los últimos seis partidos del cuadro felino en el semestre, el peruano es una pieza clave en la máquina que ha echado a andar Ambriz y la cual, si bien sigue sorprendiendo con las cifras positivas que muestra, en el plantel esto ya se ve como algo propio del club.

Este aspecto no se ausentará en el choque ante el conjunto de Francisco Palencia este viernes, pues aunque la diferencia entre Verdes y sinaloenses es representativa, el mediocampista esmeralda aseguró que tienen muy claro que no van a caer en el error de considerar “débil” a un rival.

“Lo bueno que tenemos mis compañeros y el profesor es que no entramos a la cancha pensando que es un rival fácil, eso nos dice Nacho, tenemos ese pensamiento y por eso nos está yendo bien dentro de todo, pero no hay que confiarnos, no estamos para regalar nada (...) Sería lindo sacar un buen resultado e irnos a la fecha FIFA con 30 puntos”.