Yairo Moreno recayó de su lesión y se perdería la Liguilla

León.- El colombiano Yairo Moreno sufrió una recaída de una lesión muscular en el peor momento posible.

Según reveló Ignacio Ambriz, entrenador del León, el colombiano se resintió de la lesión muscular que sufrió en la pierna derecha el dos de octubre, cuando León venció al Mazatlán en el Estadio Nou Camp.

“Al final es una lástima, no me gusta que mis jugadores se lastimen y menos en esta instancia de que empieza la Liguilla”, comentó Nacho Ambriz este sábado, después del amistoso que León le ganó al Irapuato de Segunda División.

Por la lesión, Yairo se perdió los últimos cuatro juegos de la campaña regular y su lugar lo tomó Osvaldo Rodríguez, de buen desempeño.

En este sentido, Ambriz dijo estar tranquilo con las opciones para suplir al colombiano, quien se había ganado la titularidad como lateral izquierdo.

“También estoy tranquilo porque hoy tengo opciones para poderlo suplir de la mejor manera, ya iré viendo de aquí al lunes quién pueda trabajar, pero hoy no me dejarán mentir que este equipo no depende de alguien, dependemos del grupo y de que todos estemos bien”.