‘No me siento al 100 por lesión, pero buscaremos romper sequía’, dice 'Gullit' de cara a final

El Salvador.- En entrevista con Kathy Martínez, el jugador de Deportivo FAS, Carlos ‘Gullit’ Peña aseguró que no se siente al 100%, debido a una lesión, pero buscarán romper la sequía de once años sin ganar el título en El Salvador.

‘Gullit’ Peña aseguró que se siente emocionado e ilusionado de poder disputar una final más, resaltando al equipo que hay en Deportivo FAS.

‘Gullit’ Peña sufrió un golpe en el partido de vuelta de la semifinal ante Santa Tecla y aceptó que todavía hay dolor.

Todavía no me siento al 100 de verdad. Agradecer a la gente que se preocupó por la lesión. No somos robots, también sentimos. Comentarles que hay dolor, pero gracias a Dios solo fue el golpe, estamos a días de la final y recuperarnos al 100”, declaró.

‘Gullit’ también mencionó que buscarán romper una racha negativa de 11 años sin título, esperando la ayuda de la afición de Deportivo FAS.

‘Gullit’ señaló que sabe que está en los reflectores, tanto en México como en Estados Unidos, pero declaró que no le interesa ‘callar bocas’.

No me llama la atención (callar bocas), no me gusta utilizar ese término, solamente hago lo que me gusta, soy feliz y disfruto lo que hago”, declaró.