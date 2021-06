“Soy un leonés más”, dice Tita y reconoce gran cariño de la afición

León.- Brasileño de nacimiento, pero leonés de corazón, Milton Queiroz Tita no oculta que León está muy dentro de su ser, pues es la ciudad que más le ha marcado en su vida y carrera como futbolista profesional.

En entrevista para Soy Fiera, el ídolo de la afición esmeralda mostró un lado que quizás pocos conozcan al describir cómo disfruta el gran cariño que los aficionados le muestran cada que pisa suelo mexicano.

¿Qué pasa por la mente de ‘Tita’ cuando un aficionado al León se le acerca y le pide una fotografía o un autógrafo?

Me gusta mucho, es una afición que apapacha. Ahora que venía a León para presentar la playera (edición especial de Charly), me pidieron que viniera de incógnito, pero en el aeropuerto una persona volteó a verme y me reconoció; me pidió una foto... es imposible negarse y de inmediato la subió a Instagram y la presumió y ni hablar (risas)... Es bueno sentir el aprecio de la gente siempre”.

¿Cómo pasas tus días de regreso a León?

“Yo tenía boleto de regreso a Brasil para el lunes pasado, pero siempre que vengo me invitan a todos lados, me piden que visite muchas partes y yo lo hago con gusto. Tengo muchos amigos aquí y es imposible respetar una agenda de regreso cuando vengo a León porque disfruto mucho estar aquí. Mi esposa ya sabe que cuando vengo a León, tengo que quedarme más tiempo”.

¿Qué recuerdos tienes del equipo y de la ciudad?

“Siempre nosotros en el vestidor éramos muy unidos, siempre platicábamos y le decíamos a los más jóvenes qué hacer o qué no, había buen ambiente. ‘Toky’ Castañeda siempre hacía bromas y la pasábamos muy bien, recuerdo que siempre transmitíamos eso en la cancha y la gente se contagiaba de eso. Estábamos muy unidos”.

“Había un equipo con grandes jugadores, Alberto Coyote, Martín Peña, Paco Uribe, Marquinho, el ‘Flaco’ Fuentes, todos con una gran trayectoria e incluso después en equipos importantes. Yo siempre he dicho que si hubiéramos tenido una administración como la actual, el proyecto hubiera dado muchas más alegrías en un cinco o seis años”.

Tita señala que cuando viene a León, siente el cariño de la afición

Recordamos siempre los momentos de gloria, ¿pero hubo algún momento difícil en tu carrera?

“Cuando jugué en Alemania no me querían meter a jugar, pasé varios meses en la banca por otro jugador que el técnico siempre quería utilizar. Yo le decía ‘Es que yo juego de 10, un poco más atrás, ahí es donde juego mejor’ y el técnico no me quería ahí, hasta que un día pude entrar y marqué para ganar… pero fue difícil para mí esperar tanto tiempo. Luego aquí en León me dolió cuando me lesioné (en 1991), estuve fuera en un momento donde el club me necesitaba, yo sabía que lo que el club había invertido para traerme y también fue duro asimilar eso”.

De todos tus goles, ¿Cuál es el que recuerdas con gran cariño?

“Tengo varios, marqué en varios estadios, pero los que más recuerdo con cariño porque la gente siempre me comenta es aquella vez que le marque tres goles al Veracruz, siempre me platican de ello en la calle, fue muy especial para mí porque siento que la gente se le quedó muy grabado cuando aventé la playera a la afición”.

En cuanto a la actualidad, ¿Qué jugador te gusta más del plantel?

“Yo creo que ‘Chapo’ Montes es un jugador que está desde que Grupo Pachuca llegó, yo lo dirigí porque yo llegué como DT cuando iniciaron aquí la actual directiva (en 2010), ha vivido momentos muy importantes, el ascenso, tres estrellas en Primera y además es un jugador especial porque fue sincero cuando determinó no seguir jugando para la Selección. Pónganse a pensar qué jugador en los últimos años ha hecho eso y no lo hay, pero él se atrevió y qué más sacrificio puede hacer un jugador por su club. Es algo increíble”.

¿Cómo ves el tema de la pelea por el goleo histórico en León?

“Ahora es más difícil porque son torneos cortos, por ahí está Mauro Boselli que me superó, somos buenos amigos, pero siempre que llegue un jugador a hacer goles para el León será muy importante. Los goles ayudan a que un club sea importante”.

“Hoy yo no sé por qué decían que Cruz Azul era un equipo grande si llevaba más de 20 años sin ser campeón. En cambio León con buenos jugadores, con goleadores, ha sido campeón tres veces en los últimos años”.

¿Te consideras un leonés más?

Sí, soy un leonés más, siempre para mí es un gusto estar aquí, soy un leonés más, disfruto mucho de la ciudad, de su gente, sobre todo de su aire, me gusta mucho”.

Tita aseguró que es un leonés más, reiterando el cariño de la afición

Tita bromeó con el tema de los naturalizados en la Selección Mexicana y recordó que si en su tiempo alguien le hubiera propuesto ir al Tri.

“Hubiera sido una locura, imagínate, porque antes estos temas eran un escándalo y nadie se hubiera atrevido a decírmelo, porque se hubiera armado un desmadre”.

Datos sobre Tita en León

2 etapas con el León

1 título de Liga Mx con la Fiera, en 1992

97 goles marcó con los Verdes

Histórico. Tercer máximo goleador en la historia de la Fiera

63 años tiene el mundialista con Brasil