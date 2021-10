León no convence, pero los números dictan que el rugido vive

Olvidemos la espectacularidad en la Fiera. Casi termina la etapa regular y aún no le hallamos la cuadratura al círculo en la fisonomía del equipo al estilo de Ariel Holan.

Ahora sí que este Club León no es como lo pintaron hace algunos y no tan lejanos torneos. Mareador, dominante y goleador.

El mismo Holan reconoció en entrevista para Soy Fiera que no ha logrado definir a los once Esmeraldas de los que él y nosotros pudiéramos afirmar que son los titulares. Hay indiscutibles, pero no son 11 y tampoco llegan a la mitad.

El domador argumentó que la falta de tiempo y práctica con el plantel completo debido a lesiones y llamados a selección, ha sido un obstáculo para hallar la consistencia en el accionar de su equipo.

La actual competencia de por sí ha decepcionado, esto no solo es mal del León, aunque tampoco un justificante para el cuadro verdiblanco.

Un torneo irregular para casi todos en la Liga MX

Gran cantidad de empates, jornadas paupérrimas en goles, equipos irregulares. Es más, un superlíder con un gran porcentaje de efectividad, pero que aún no termina por establecerse en la emoción eufórica del aficionado.

Cómo estará el torneo si viendo el paso del América tras 15 fechas jugadas, ha ganado seis veces por diferencia de un gol y cuatro por ventaja de un par. El máximo número de goles que han anotado las Águilas en un partido es de dos, no más, pero sí los suficientes para asegurar triunfos y el superliderato.

No pidamos espectacularidad porque no la habrá. De hecho, los dos últimos campeones fueron efectivos y ganaron no por grandes goleadas ni por dejar en los rivales la humillación deportiva que marca una diferencia abismal.

Faltan goles, pero quizá es hora de trabajar con pocos

Las fortalezas que le vemos hoy a la Fiera están en la portería y en una dupla de contenciones que apenas comienzan a consolidarse como tal. En la parte alta, las variantes se han intentado tantas veces como cuando se hace la sopa con el dominó.

El promedio de goles de la Fiera en este torneo es de uno por juego. En el campeonato de la octava estrella el promedio fue de un gol y medio en cada fecha.

Curiosamente cuando el León fue amigo de la espectacularidad promedió dos goles y medio por cotejo en el Clausura 2019, sin embargo, la corona se le negó.

El hecho es que la Fiera está en la pelea en el Grita México. Estadísticamente se puede meter directo a la Liguilla. No convence, pero los números dictan que el rugido vive.

Y para colmo, sin seleccionados

Holan contará hasta el jueves de esta semana con Cota, ‘Avión’ y Osvi Rodríguez por el Tri. Después dosificará el trabajo al disputar tres juegos en siete días desde el próximo sábado.

Y, por si fuera poco, entre el 8 y 16 de noviembre, previo a la repesca, perderá a los seleccionados por la Fecha FIFA. La Fiera deberá ajustar entre parches durante los entrenamientos, otra vez.

Los seguidores esmeraldas amantes de las formas tendrán que hacerse a la idea de no exigir las mismas. El fondo, que es calificar y coronarse, es rescatable en la presente contienda.

Hay juegos que se ganan ‘como sea’, también títulos. Hoy, a estas alturas, no hay para más.

Twitter @geraslugo