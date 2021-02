Andrés Mosquera sabe que para el Club León hay una cuenta pendiente en la Liga de Campeones de la Concacaf (Concachampions), torneo donde aseguró buscarán hacer historia.

TE PUEDE INTERESAR: Jesús Martínez presume el Nuevo Estadio ante la Liga MX.

En la más reciente rueda de prensa virtual, el jugador colombiano subrayó que uno de los objetivos que León tiene en 2021, es el de hacer un mucho mejor papel en el certamen regional, toda vez que en la edición anterior fueron eliminados en su debut.

“En el pasado no fue la mejor participación y con los pies en la tierra lo puedo decir: ‘Estamos esperando ese torneo (Concachampions), para seguir haciendo historia en el club’ y tenemos una buena oportunidad”.

Así como Tigres marcó la historia del sector, al avanzar a la Final del Mundial de Clubes, Mosquera sueña con hacerlo con la Fiera: “Aquella eliminación ya pasó (en 2020) y en su momento dolió y se vivió, pero aprendimos de las derrotas, queremos hacer historia".

"Ahora Tigres pone el nombre de México y de la Liga muy en alto, sigue creciendo y se hacen muy importantes”.

Fue cuestionado sobre cuál liga era mejor, si la MLS o la Liga MX, y así respondió: “El decir cuál liga es mejor, creo que no soy el indicado porque no he jugado en la MLS, sé que es una liga que viene creciendo y se hace muy importante, puedo decir que es una liga que ya es competitiva, que sigue creciendo a nivel mundial”.

Luego de aquella filtración de audios que vincularon a Gustavo Matosas con actos de corrupción en el futbol mexicano,... Publicado por Soy Fiera en Lunes, 11 de enero de 2021

En cuanto al partido de este viernes ante Xolos de Tijuana, indicó: “Es un rival que viene muy bien, que ha iniciado muy bien en estos partidos que ha tenido, es un rival que se respeta y en su cancha se hace complejo para quienes vamos”.

“La mayor virtud que tiene León es la credibilidad, nuestro cuerpo técnico cree en nosotros, nosotros creemos en nuestro sistema de juego, creemos en la apuesta que hemos hecho y que nos ha llevado a conseguir buenos resultados".