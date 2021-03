‘Nacho Ambriz no renovará con el León’

Nacho Ambriz ha decidido no renovar su contrato con el Club León y así dejará al campeón en mayo, según la versión de Paco Vela.

El conductor de Multimedios reveló que Ambriz lo decidió, entre otras cosas, por su relación con la plantilla y el deseo de probar suerte en otro club o incluso en otro país.

“Te puedo adelantar en exclusiva que Ignacio Ambriz no va a continuar con el equipo del León”, comentó Paco Vela en el programa RG La Deportiva de Monterrey.

Según Vela, Ambriz se siente listo para otros retos, tras coronarse en el Guardianes 2020 con León. Además, su decisión no se basa en la mala racha actual, con una Fiere tratando de salir de los últimos lugares.

“Nacho Ambriz no se iría por esta racha de partidos, sería ridículo pensar que esta racha le podría costar el trabajo al que para mí es el mejor entrenador del futbol mexicano. Nacho Ambriz en este momento no es uno de los técnicos mejor pagados del país, y si no aprovecha este momento para cobrar, no va a poder cobrar, y lo que él pretende cobrar pues hay pocos equipos en el futbol mexicano que pueden pagarlo”.