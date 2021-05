‘No cambiaría nada. Hoy soy feliz’: Gullit Peña disfruta su ‘renacer’ en el futbol

A las puertas de la final de la Liga de El Salvador, Carlos “El Gullit” Peña se nota feliz. Atrás han quedado los escándalos, las fiestas y las malas amistades. El exjugador del Club León acepta que vive un “segundo aire” con el FAS y recuerda que los errores de su carrera derivaron de sus decisiones, por lo que no se arrepiente de ellas.

“Con el tiempo cambias mucho en tu vida personal. Vas creciendo y te vas preparando de otra manera. Yo me he sentido bien pero no de ahora, sino desde hace años hacia acá. No soy una persona de andar en la calle. Soy una persona normal”, dice el mediocampista en una entrevista con el portal VAR Deportivo.

‘No cambiaría nada’

Peña se coronó con León en el año futbolístico 2013-2014. Llegó al Mundial de Brasil y protagonizó un millonario traspaso a Chivas, con las que fue de más a menos. Recibió muchas críticas por sus supuestas fiestas, peregrinó de equipo en equipo y terminó por aceptar un problema de adicción que lo llevó a ser internado en una clínica durante unos meses de 2018.

Hoy acepta sus errores, pero aclara que no cambiaría lo vivido: “No cambiaría nada. Todo lo que hice fue porque quise. Disfruté en su momento, porque para eso es la vida, para disfrutarla. Cada momento que he pasado siempre he decidido por mí, así que no cambiaría nada”.

“Hoy estoy feliz, tengo a todos mis seres queridos cerca de mí, con salud… ahorita con esto que estamos pasando (la pandemia), que está muy feo, tengo a toda la gente que me ama a mi lado”.

‘Mi felicidad está en la cancha’

Al llegar al FAS de El Salvador, en enero pasado, se filtró que recibiría un sueldo de alrededor de 100 mil pesos mensuales, mucho menos al millonario salario que tuvo en su paso por Chivas. Pero hoy, aunque el dinero cuenta, no es lo principal para un Gullit que trata de recuperar su carrera profesional.

“El dinero es muy importante, no creo que haya alguien a quien no le haga falta, para comer, para tener bien a tu familia, para comprar lo que te gusta. Pero la felicidad está en compartir con la gente que te ama, que quiere siempre el bien para ti y no ‘amigos’ que no quieren verte que seas mejor que ellos”, añade.

“Mi felicidad es estar en una cancha, haciendo lo que más me gusta, que es jugar al futbol. En todos los equipos que he jugado han sido muy importantes y siempre he sido feliz, siempre me he divertido. No me vería en una oficina trabajando tantas horas, no sería feliz”.

La decepción en la Liga de Balompié

El Gullit vive su primera temporada en el FAS, donde se refugió luego del fiasco que resultó la Liga de Balompié en 2020. En ese extraño circuito se unió al proyecto veracruzano de Gustavo Matosas.

“Con Correcaminos (en la Liga de Ascenso), el equipo estaba bien. Yo estaba jugando, estaba haciendo bien las cosas pero nos quitaron la Liga de Ascenso (en 2020). En la Liga de Balompié me sentía bien, estaba haciendo goles, pero la Liga no prosperó…".

"El proceso de la Liga de Balompié fue muy malo, en todos los sentidos, porque nunca hubo pago. Yo en Veracruz con Gustavo Matosas dije: ‘Va a ir bien ese proyecto’ y fue todo lo contrario, pero con el apoyo de Manuel Urenda, recibí la invitación para venir a El Salvador”.

Lo que sigue para El Gullit

La felicidad que buscaba, la recuperó junto a su familia en el FAS, el club más importante de El Salvador y con el que acaba de clasificarse a la final de Liga. El próximo domingo enfrentará al Alianza y Peña pinta como titular, pues durante la campaña incluso ha portado el gafete de capitán.

Lo que pasará tras la final, no lo sabe. Tendrá seis meses más de contrato con FAS, sin descartar un posible regreso a México, donde aún es querido.

“Siempre he tratado de aportar lo que sé en el campo y no estoy cerrado a ninguna puerta en el mundo del futbol. Tengo 31 años y todavía puedo jugar en buen nivel… El contrato con el FAS es por un año, pero sabemos cómo es el futbol y si te quiere algún otro equipo, se puede hablar. Aunque ahorita mi mente está en los partidos… después veremos qué pasa”.

El cariño por León

Sin “candidatearse” para volver a León, Peña acepta tener un cariño especial por su afición. En el Estadio Nou Camp se hizo ídolo al ganar un ascenso y dos Ligas, por lo que es normal que sonría al recordar aquellas noches de gloria como esmeralda.