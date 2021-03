‘Estoy feliz en León’: Ambriz 'truena' por los rumores que lo ponen en Tigres

Tras el empate 1-1 entre León y Monterrey en la cancha del BBVA, Ignacio Ambriz consideró una falta de respeto los rumores que lo ponen en otros equipos del futbol mexicano, como Tigres.

En conferencia de prensa, el estratega de los felinos fue claro al señalar: “Estoy feliz en León y yo creo que hablar de otro equipo sería una falta de ética, Tigres tiene un entrenador (Ricardo Ferretti) al que respeto mucho”, comentó.

“Mi situación se va arreglando poco a poco en mi contrato. Lalo Hernández (su representante) me maneja mis contratos y es una falta de respeto hablar de Tigres porque yo ahorita tengo trabajo con León y creo que no es válido que se hable en estos momentos de que yo pueda venir a Tigres”.

Durante la semana surgió la versión de que Ambriz no renovaría su contrato con León, para atender otras ofertas.

Tranquilo con su León en el Guardianes 2021

En cuanto al resultado (1-1 con los Rayados), Ambriz dijo: “Saco un buen balance, en la primera parte el resultado fue poco para lo que el equipo jugó"-

"En el segundo tiempo sí sabía que nos iban a presionar y nos costó los primeros 15 minutos esa presión que nos hicieron bien y luego pudimos controlar y al final no pudimos concretar y terminamos por empatar frente a un gran rival y vamos recuperándonos”.

No opinó del arbitraje: “Nunca lo voy a hacer, en diez años nunca me he quejado de eso, todos nos podemos equivocar y nada hay que trabajar”.

“Me quedo con una sensación de que el equipo genera y mejora en un buen nivel futbolístico. El haber sumado nos da un poco de confianza y ahora el lunes (contra Necaxa) tenemos que ganar en casa”.

Y concluyó: “No estamos terminando de sacar los resultados en esos últimos minutos, tenemos que mejorar, necesitamos ese tipo de concentración que en otros torneos ya habíamos tenido, las cosas se corrigen en el día a día y el lunes tenemos que hacer un gran partido”.

Gran estima al ‘Vasco’.

Ambriz no ocultó su emoción de volver a encontrarse con un gran amigo, como es Javier Aguirre: “Platicamos muy a gusto los dos, preguntábamos por nuestras familias. Es el padrino de mi hijo Juan Ignacio".

"Ya en la cancha defendimos cada quien nuestros colores, nos gusta competir y ganar y bueno son sensaciones padres encontrar a un tipo que me ayudó a crecer como persona y ser humano y que me permitió trabajar en Europa durante seis años e irme ganando un lugar en el futbol mexicano”.