Ante América es especial, es un juego de orgullo para León

León.- Los duelos contra el América siempre marcan una característica especial. El paladar percibe ese saborcito que le hace diferente a otros platillos futbolísticos.

Hoy más que nunca para el Fiera, el de este sábado es un juego de orgullo.

La realidad del León y América es de polos opuestos en el 2021. El Ave sonríe, la Fiera relame sus heridas.

Si en un campeón no hay cabida para el conformismo, mucho menos para el victimismo. El León debe poner un hasta aquí, incluso, a esas derrotas sin chiste en donde morirse de nada es muy común. Un alto a esas justificaciones sin argumentos claros y a esas cabezas que entran al vestidor con la mirada al suelo.

Aclaro que ganarle al Ave no significaría salvar la temporada, pues eso sonaría muy conformista, pero precisamente son este tipo de partidos en el que el triunfo puede significar la chispa que detone una reacción entera.

La Fiera se tiene que agarrar de algo firme para salir del bache y vencer al sublíder le da esa opción.

Paso a pasito, fue una frase que sacó a la Fiera del infierno de División de Ascenso y todavía más allá, lo catapultó a un bicampeonato. Paso a pasito los Esmeraldas hilvanaron 12 victorias y también, paso a pasito, lograron la cumbre para la octava estrella en medio de una pandemia con estadios vacíos y pidiendo prestada una cancha para jugar.

América, Monterrey, Necaxa, Santos, Toluca, Atlas, Juárez, Mazatlán y Gallos representan esos pasos a dar poniendo la dignidad hacia adelante.

Nacho Ambriz busca soluciones apretando tuercas y tornillos de una maquinaria que fabricaba buen futbol no hace mucho. Luis Montes no se recuperó por lo que, frente al América, el León no se tendrá a su estandarte.

Santiago Colombatto seguramente repetirá en el once titular debido a su actuación contra el Puebla. El argentino ya debe estar enterado lo que representa un duelo contra el ‘Más Odiado’ porque el destino le fuerza a tomar la estafeta en una noche brava.

Más, porque también tendrá en el mismo sector del empastado a un Pedro Aquino que intentará demostrar que su ausencia en el León pesa y que el cambio de aires le ha dado la razón.

Las estadísticas y el momento ponen al América como claro favorito sobre el campeón y tal vez la ley de la probabilidad se cumpla. Aún así, la Fiera podrá perder los tres puntos, pero ya no se puede dar el lujo de perder la honra. No más.

Contra Tigres se regaló el partido, ante Chivas se perdió un largo invicto de local, ante Tijuana por más que se quiso no se pudo, frente a Cruz Azul se tiraron golpes que dieron risa y ante el Puebla fue el colmo de un campeón afligido.

Morirse de algo, pelear hasta el último minuto, caer de cara al sol, como ustedes gusten ponerle, tal vez sea el primer paso para repuntar definitivamente.

En este partido contra el América, la Fiera debe creer porque muchos aún creen en la Fiera.

